Гражданка США Коган обжаловала аннулирование вида на жительство в РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Директор некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива", гражданка США Ванесса Коган обжаловала решение о лишении вида на жительство в РФ, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь организации Ксения Бабич.

Коган в субботу подала иск в Коптевский районный суд Москвы к ГУ МВД, сказала Бабич. Она отметила, что в иске американка просит в качестве меры предварительной защиты приостановить действие решения ГУ МВД по Москве до вступления в законную силу решения суда, истребовать из столичного управления МВД фактические обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения, а также признать это решение незаконным.

В иске подчеркивается, что нет достаточных оснований для аннулирования вида на жительство, поскольку Коган не совершала каких-либо действий, которые могут создавать угрозу безопасности Российской Федерации или ее гражданам.

"Моя профессиональная деятельность связана с оказанием юридической помощи российским гражданам, пострадавшим от нарушений Европейской Конвенции по правам человека - международного договора России", - отмечается в заявлении Коган.

В нем указано, что с 2013 года Коган состоит в браке с гражданином РФ, не имеющим американского гражданства и каких-либо связей с США, и имеет малолетних детей, которые родились и живут постоянно в России, в связи с чем депортация "приведет к катастрофическим последствиям для Ванессы Коган и ее семьи, особенно для детей, младшему из которых только три года".

2 декабря сообщалось, что Коган получила уведомление об аннулировании вида на жительство, в связи с чем должна покинуть страну в течение двух недель.

Как уточнили в НКО, решение было принято на основании подпункта 1, пункта 1 статьи 9 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Согласно этой статье, выданный ранее вид на жительство в России может быть аннулирован в случае, если получивший его человек "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Коган была лишена вида на жительство "по решению российских спецслужб из соображений национальной безопасности".

Коган 11 лет проживает в России, замужем за гражданином РФ, имеет двух детей. В сентябре этого года она подавала документы на российское гражданство - в нем правозащитнице также было отказано.

"Правовая инициатива" была создана в 2000 году. Организация представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива".

Летом 2019 года в офисе НКО "Правовая инициатива" прошел обыск.