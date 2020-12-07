Ученые ожидают пика числа болеющих COVID-19 в РФ 21-22 декабря

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пик числа активных больных COVID-19 в России придется на 20-е числа декабря, следует из расчетов Центра интеллектуальной логистики факультета прикладной математики СПбГУ.

При построении прогноза для России математики исходят из данных портала "Стопкоронавирус.рф", а также показателя средней статистической продолжительности болезни, которая сегодня, согласно расчетам ученых, для России в целом составляет 19 дней, для Москвы - 23 дня, для Петербурга - 17 дней.

"С учетом такой динамики и предположения, что в ближайшие две недели эти значения не изменятся, можно спрогнозировать количество активных случаев на пиках: в России - от 514 до 517 тысяч 21-22 декабря; в Москве - от 149 до 151 тысяч 10-12 декабря; в Петербурге - от 64 до 65 тысяч 15-16 декабря", - говорится в опубликованных материалах.