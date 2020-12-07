Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Расходы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах и на тестировании составили 143,5 млрд рублей, сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.

"Безусловно, коронавирус внес свои коррективы и в работу системы ОМС. Расходы на лечение больных с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день за март-октябрь без учета ноябрьских цифр, они существенные (...) за эти месяцы расходы только на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только в стационарах и на тестировании составили 143,5 млрд рублей", - сказала Чернякова на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

По ее словам, эта сумма на 8% больше всего объема финансового обеспечения программы ОМС.

Она отметила, что цифры за ноябрь будут значительно выше, чем в октябре.

По данным на 7 декабря, суточный прирост заражений коронавирусом достиг 28 142. За весь период пандемии в России зафиксировано 2 млн 488 912 эпизодов COVID-19.