Госдума решила доработать законопроект о беби-боксах

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о праве регионов РФ определять места для оставления детей – беби-боксы _ снимается с рассмотрения Госдумы, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Мы снимаем с рассмотрения текущий законопроект для того, чтобы внести его в начале следующего года после доработки с учетом мнения медицинского сообщества, экспертов, имеющегося регионального опыта", - сказал Неверов журналистам в понедельник.

По его словам, законопроект, "направленный на создание "окон жизни", мест для анонимного оставления ребенка, в том виде в котором он есть требует серьезной доработки".

Вместе с тем руководитель фракции считает, что "проблема существует, и она требует решения, но продуманного, взвешенного".

Неверов отметил, что сегодня в 16 субъектах РФ существуют "беби-боксы", но это не локальная проблема, для ее решения необходимо законодательное регулирование на федеральном уровне.

Законопроект (№345593-7) предлагает предоставить регионам России право принимать решение об установлении беби-боксов – специально оборудованных мест, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка.

Он внесен в Госдуму группой депутатов во главе с зампредседателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и членом Совета Федерации Еленой Афанасьевой.