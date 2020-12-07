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СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбуждено в Белгородской области по факту нападения на отряд пограничников, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Следственными органами СК по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По данным ведомства, 3 декабря при пресечении попытки нарушения государственной границы РФ тремя вооруженными лицами произошла перестрелка с пограничниками, в результате которой один из нарушителей был уничтожен.

"У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения. Все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств", - сказала Петренко.

"В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления", - добавила она.

В минувшую пятницу, 4 декабря, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ "Интерфаксу" сообщили, что на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям российские силовики пресекли попытку нарушения госграницы РФ тремя вооруженными неизвестными, прибывшими с территории Украины.

По данным ведомства, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление и в результате ответного огня один из них был убит, а двое других скрылись на территории Украины.

СКР Светлана Петренко Украина Белгородская область ФСБ

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