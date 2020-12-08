Погранслужба Украины не подтвердила гибель человека на границе с РФ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госпогранслужба Украины не подтверждает и не опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что во время стрельбы при возможном нарушении группой лиц российской границы якобы погиб гражданин Украины, сообщил официальный представитель украинского ведомства Андрей Демченко.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, которая распространяется в СМИ со ссылкой на какие-то отдельные источники, поскольку, подчеркну, во время погранично-представительской встречи российская сторона не предоставила никакой информации, в том числе не только о факте нарушения государственной границы из Украины в Россию, (. . .) они не предоставили никакой информации о вроде бы погибшем лице и оружии, которое нарушитель мог использовать", - сказал представитель Госпогранслужбы "Интерфаксу" во вторник.

Он добавил, что российская сторона отказывается от погранично-представительской встречи с Украиной для выяснения обстоятельств возможного нарушения границы и огневого противостояния, о которых ранее сообщила погранслужба ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области.

"Мы инициативно к ним обратились в тот же день по завершению встречи для того, чтобы провести очередную погранично-представительскую встречу, но уже на более высоком уровне, и привлечь к ней заместителей пограничных представителей... Однако, как мы видим, в ответ российская сторона отметила, что она отказывается от этой встречи, заявила об одностороннем расследовании со своей стороны. Кроме того, фактически они не отметили, когда такая встреча вообще может состояться", - сказал Демченко.

Он напомнил, что после заявления российской погранслужбы Госпогранслужба Украины провела проверку госграницы на предмет выявления признаков ее нарушения, а погранично-представительская встреча с российской стороной прошла на уровне помощников пограничных представителей и фактически не дала никаких результатов.

"Учитывая все это, можно говорить о непонятных действиях с российской стороны... В том числе, после первой погранично-представительской встречи они на местности не смогли показать следы или факт нарушения государственной границы. Потому это можно расценивать как манипулирование информацией или сокрытие информации и непонятные провокационные действия", - сказал Демченко.

7 декабря сообщалось, что в Белгородской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего по факту нападения на отряд пограничников. По данным СКР, 3 декабря трое вооруженных человек попытались нарушить госграницу РФ, произошла перестрелка с пограничниками, в результате которой один из нарушителей был ликвидирован. У него были изъяты автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения.

В пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ "Интерфаксу" сообщили, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, в результате ответного огня один из них был убит, а двое других скрылись на территории Украины.