Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ

В результате перестрелки с российскими пограничниками один из нарушителей погиб

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о перестрелке с неизвестными, пытавшимися пересечь границу Украины и России.

Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Пограничники РФ пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными неизвестными, прибывшими с территории Украины.

При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. "В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - заявили в спецслужбе.