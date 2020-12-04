Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ
В результате перестрелки с российскими пограничниками один из нарушителей погиб
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о перестрелке с неизвестными, пытавшимися пересечь границу Украины и России.
Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.
Пограничники РФ пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными неизвестными, прибывшими с территории Украины.
При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. "В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - заявили в спецслужбе.