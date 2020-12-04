Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ

В результате перестрелки с российскими пограничниками один из нарушителей погиб

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о перестрелке с неизвестными, пытавшимися пересечь границу Украины и России.

Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Пограничники РФ пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными неизвестными, прибывшими с территории Украины.

При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. "В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - заявили в спецслужбе.

ФСБ Украина

Новости

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

СКР начал проверку из-за экстренных посадок самолета в Новосибирске

Пандемия коронавируса

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT
Пандемия коронавируса

Ледовый дворец оштрафован на 480 000 рублей за концерты Басты

В России коронавирус выявлен еще у 27 403 человек

В России коронавирус выявлен еще у 27 403 человек

Ущерб от циклона в Приморье предварительно оценили в 1 млрд руб.

Ущерб от циклона в Приморье предварительно оценили в 1 млрд руб.

"Ъ" узнал об отказе Интерпола разыскивать братьев Ананьевых

The Bell узнало о планах Чубайса заняться проблемой изменения климата

The Bell узнало о планах Чубайса заняться проблемой изменения климата

Самолет авиакомпании Cargolux вновь экстренно сел в Новосибирске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');