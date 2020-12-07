"Теневой" банкир задержан в Петербурге

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Полиция северной столицы пресекла незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

По подозрению в совершении преступления 4 декабря был задержан 54-летний мужчина. Оперативники полагают, что он оказывал услуги по обналичиванию и сокрытию денег от налогового и финансового контроля, для чего арендовал помещение и учредил восемь фирм, следует из пресс-релиза.

"Предварительно установлено, что подозреваемый с 2016 по 2017 год обналичил не менее 121 млн рублей за вознаграждение в размере не менее 7,5 % от общей суммы. Таким образом, сумма преступного дохода составила не менее 12,8 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).