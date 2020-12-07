"Ростех" опроверг данные о падении российского экспорта вооружений

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В "Ростехе" заявляют, что не согласны с данными Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о падении российского экспорта вооружений и техники.

"Мы уже неоднократно говорили, что рейтинги SIPRI не являются для нас объективным ориентиром, так как базируются исключительно на информации из открытых источников, где публикуется, очевидно, не все", - заявили в госкорпорации в понедельник.

Там отметили, что третий год подряд эксперты SIPRI заявляют о снижении российского экспорта вооружений. "При том, что интерес к российскому оружию не снижается, портфель заказов и объемы поставок "Рособоронэкспорта" остаются высокими - ежегодно порядка 50 млрд долларов и 13 млрд долларов соответственно", - сказали представитель "Ростеха".

Объем экспорта ряда крупнейших российских оборонных компаний, входящих в список 25 мировых военно-промышленных лидеров, в 2019 году снизился, говорится в опубликованном в понедельник докладе SIPRI.

Согласно докладу, в 2019 году продажи, в частности, российской компании - "Объединенной авиастроительной корпорации" - упали на $1,3 млрд. В прошлом году она выбыла из топ-25.