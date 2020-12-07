Прения сторон по делу Соколова об убийстве аспирантки отложили

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга изменил дату прений по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в котором обвиняется ее преподаватель и сожитель Олег Соколов.

"14 декабря все должны быть готовы к прениям и последнему слову", - объявила на заседании в понедельник судья. На слушании в прошлую среду суд предупреждал стороны о том, что прения состоятся 9 декабря.

Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний историк выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка умерла. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. По словам подсудимого, он не собирался убивать девушку, а лишь хотел испугать ее выстрелом обреза во время ее истерики. Вину в инкриминируемых деяниях он признал.

Ранее в ходе процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие", их конфликт был связан с авторскими правами. Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт с публицистом и историком Евгением Понасенковым "эмоционально истощил" экс-доцента и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко. Понасенков, в свою очередь, назвал обвинения Соколова чепухой.