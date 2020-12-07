Путин изменил список химикатов, которые можно использовать для химоружия

В их отношении установлен экспортный контроль

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписан указ о внесении изменений в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что он подписан "в целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г. и резолюции Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 г."

Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

В приложении к указу содержится перечень изменений, вносимых в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.