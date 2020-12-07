Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Путин изменил список химикатов, которые можно использовать для химоружия

В их отношении установлен экспортный контроль

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписан указ о внесении изменений в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что он подписан "в целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г. и резолюции Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 г."

Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

В приложении к указу содержится перечень изменений, вносимых в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Владимир Путин

Новости

Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлен до конца 2021 года

Что произошло за день: понедельник, 7 декабря

Итоги года: 2020

YouTube назвал самые популярные видео 2020 года

МВД подтвердило вскрытие люка секретного военного самолета в Таганроге

Политолог Соловей арестован на 10 суток

Пандемия коронавируса

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

"Ростех" опроверг данные о падении российского экспорта вооружений

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');