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Верховный суд РФ предложил вести дознание по делам о побоях и клевете

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России предложил проводить дознание по ряду дел, в частности, о нанесении побоев и клевете, поскольку жертвы побоев не могут самостоятельно добывать доказательства виновности насильников.

"Предлагается отнести уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание", - сказал глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на Совете судей во вторник в Москве.

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Он отметил, что "по уголовным делам о домашнем насилии нередко потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны".

Кроме того, пояснил Лебедев, "в настоящее время по этой категории дел не осуществляется дознание, а обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевших, которые не наделены публичными полномочиями и в большинстве не являются профессиональными юристами".

Глава ВС уточнил, что в 2019 году в порядке частного обвинения суды рассмотрели уголовные дела в отношении почти 10 тыс. человек, из них осуждены 3,5 тыс. человек (36%), оправданы 759 (8%), судами прекращены уголовные дела судами в отношении 5,5 тыс. человек (56%).

ВС РФ

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