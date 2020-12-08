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Песков заявил, что Путин игнорирует слухи о своем "неважном здоровье"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Публикации "расследований" об окружении президента РФ Владимира Путина продолжатся, но это не беспокоит главу государства, он на подобное внимания никогда не обращал, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Тема последних публикаций о "предположительно близких людях Путина", а также о слухах "о его неважном здоровье" была поднята в ходе общения Пескова с журналистами. В связи с этим пресс-секретаря спросили, по его мнению, "соблюдены ли приличия" при публикации данных расследований.

"Я вчера сказал о нашем отношении к разным таким вот расследованиям. Это некая компиляция разных слухов. Мы знаем, кто этим занимается, и, более того, знаем, что это будет продолжаться и дальше. Что касается здоровья - то это чушь полная. Вот тут вообще никакого приличия нет: ну хотя бы спросили, мы бы ответили", - сказал Песков.

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Его спросили, беспокоит ли рост числа подобных публикаций Путина, а также потенциальная возможность того, что они продолжат появляться.

"Нет. Владимира Путина это не беспокоит, да и нельзя сказать, что растёт количество этих публикаций: (то), что вы упомянули, никак не относится к категории роста. Это было всегда. Давайте вспомним: такие публикации постоянно сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания", - сказал Песков.

Его спросили, "рассматривается ли вариант большей открытости жизни президента, чтобы россияне были в курсе истинного положения дел".

"Президент неоднократно сам отвечал на этот вопрос", - сказал Песков, порекомендовав с этими ответами ознакомиться.

Дмитрий Песков

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