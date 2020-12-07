В Кремле знают, кто стоит за сообщениями о якобы близких к Путину людях

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле более или менее знают, кто стоит за публикациями в интернете, целью которых является дискредитация президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе его общения с журналистами в понедельник была поднята тема опубликованного расследования, посвящённого "предполагаемому бывшему зятю президента Кириллу Шамалову" и основанного якобы на "архиве электронных писем". Пескову напомнили, что публикации, связанные с расследованиями в отношении тех, кто якобы являются близкими президенту, появляются уже не впервые. В связи с этим пресс-секретаря спросили, известно ли в Кремле, кто стоит за такими публикациями и какую цель они преследуют.

"Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться. Все это, как правило, иногда умелая, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся. Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, этой работы. Мы знаем, что эта работа будет продолжаться", - сказал Песков.

Его попросили уточнить, кто эти организаторы.

"Я не буду их называть. Нам достаточно знания того, кто они есть", - сказал Песков.

Причинами подобных публикаций он назвал "устремления по дискредитации".

"Но они не достигают своей цели, и соответствующим образом мы к ним относимся", - сказал Песков.