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Суд признал экстремистским "Русский патриотический клуб" в Кузбассе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Центральный суд Новокузнецка (Кемеровская область) удовлетворил иск прокурора о признании движения "Русский патриотический клуб" экстремистским, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре суда во вторник.

"Административно-правовой иск, заявленный прокурором в интересах неопределенного круга лиц к региональной общественной организации "Русский патриотический клуб" и руководителю движения Александру Бычеву о признании организации экстремисткой, удовлетворен", - отметили в пресс-центре.

По данным местных СМИ, в сообществе клуба в интернете содержатся высказывания с негативной оценкой группы лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Кроме того, отмечается причастность Бычева к протестным акциям с аналогичными целями.

Клуб был сформирован в 2010 году, его члены неоднократно принимали участие в городских митингах, организовывали марши, пропагандировали националистические идеи.

Кемеровская область

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