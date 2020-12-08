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Патриарх Кирилл предостерег священников от ковид-диссидентства

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - За период пандемии от коронавируса скончалось около ста священнослужителей и монашествующих Русской православной церкви, сообщил патриарх Кирилл.

Открывая во вторник дистанционное заседание Священного Синода, он назвал ложью утверждения отдельных представителей духовенства о том, будто тема коронавируса придумана специально для того, чтобы отдалить народ от церкви.

"И когда нам кто-то говорит, в том числе и некоторые люди, облеченные в священные одежды, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально привнесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов, чтобы ограничить перемещение людей, то вот ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях", - сказал патриарх.

Участники заседания пропели "Вечную память" своим собратьям и монахиням, "умершим от страшного поветрия".

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Патриарх Кирилл РПЦ Коронавирус

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