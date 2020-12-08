Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 203+517 475

Краснов заявил, что в казну идет треть от взысканных у коррупционеров сумм

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Менее трети от взысканных у коррупционеров сумм удается реально вернуть в казну, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Действительно, существует большой разрыв между суммой удовлетворенных судами исков прокуроров и средствами, реально поступающими в казну",- сказал Краснов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что за последние полтора года прокуроры в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводств предъявили исковых заявлений на общую сумму свыше 35 млрд рублей. "Однако лишь треть этой суммы поступила в бюджет – 9,4 млрд рублей", - констатировал генпрокурор.

Краснов сообщил также, что за совершение всех административных правонарушений коррупционной направленности в этот же период наложено штрафов на общую сумму 1,2 млрд рублей, из которых взыскана только половина – 639 млн рублей.

"Именно поэтому в июле текущего года на коллегии Генпрокуратуры мною перед прокурорами поставлена четкая задача добиваться своевременного и полного возмещения ущерба, причиненного актами коррупции",- сказал глава ведомства.

По его словам, "усилия должны быть сосредоточены на максимально действенном надзоре за соблюдением судебными приставами-исполнителями законодательства при исполнении соответствующих судебных решений".

Игорь Краснов

Новости

Главный нарколог РФ разрешил привитым от COVID бокал шампанского

Умер последний министр обороны СССР Шапошников

Умер последний министр обороны СССР Шапошников

ФНБ в ноябре вырос на 158,4 млрд рублей

ФНБ в ноябре вырос на 158,4 млрд рублей

Пятнадцать регионов РФ решили отдыхать 31 декабря

Истекшие за время пандемии права надо заменить до конца декабря

Истекшие за время пандемии права надо заменить до конца декабря

РФ вошла в топ-10 по качеству школьного математического образования

РФ вошла в топ-10 по качеству школьного математического образования

Путин подписал закон о Госсовете

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор посоветовал встретить Новый год дома в кругу семьи

Пандемия коронавируса

Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток

Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток

Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений до конца 2023г.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');