Краснов заявил, что в казну идет треть от взысканных у коррупционеров сумм

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Менее трети от взысканных у коррупционеров сумм удается реально вернуть в казну, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Действительно, существует большой разрыв между суммой удовлетворенных судами исков прокуроров и средствами, реально поступающими в казну",- сказал Краснов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что за последние полтора года прокуроры в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводств предъявили исковых заявлений на общую сумму свыше 35 млрд рублей. "Однако лишь треть этой суммы поступила в бюджет – 9,4 млрд рублей", - констатировал генпрокурор.

Краснов сообщил также, что за совершение всех административных правонарушений коррупционной направленности в этот же период наложено штрафов на общую сумму 1,2 млрд рублей, из которых взыскана только половина – 639 млн рублей.

"Именно поэтому в июле текущего года на коллегии Генпрокуратуры мною перед прокурорами поставлена четкая задача добиваться своевременного и полного возмещения ущерба, причиненного актами коррупции",- сказал глава ведомства.

По его словам, "усилия должны быть сосредоточены на максимально действенном надзоре за соблюдением судебными приставами-исполнителями законодательства при исполнении соответствующих судебных решений".