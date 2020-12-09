Краснов предложил запретить коррупционерам претендовать на должность госслужащего

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов предложил законодательно запретить коррупционерам снова претендовать на должность госслужащего после получения судебного штрафа за взятку.

Подобное наказание сейчас не считается судимостью.

"Освобождение коррупционеров, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, от наказания с назначением им судебного штрафа не влечет для них судимости, не образует рецидива, что в дальнейшем дает возможность таким лицам претендовать на должности государственной и муниципальной службы"", - сказал Краснов на координационном совещании в надзорном ведомстве по борьбе с коррупцией.

Он предложил "проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, ограничивающих применение данной меры уголовно-правового характера для коррупционеров".

Также генпрокурор отметил, что "выявляются факты направления в суд дел с ходатайством о применении судебного штрафа при отсутствии доказательств, с заниженной квалификацией содеянного и другими грубыми нарушениями закона".