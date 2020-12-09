Выписанный после лечения COVID-19 петербуржец умер по дороге домой

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Красногвардейском районе Петербурга проводится проверка по факту смерти мужчины после выписки из стационара, где он лечился от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его словам, накануне днем на улице Доблести был обнаружен труп 65-летнего мужчины. Как установили экстренные службы, перед смертью мужчина был выписан из 15-й городской больницы после лечения от коронавируса и направлялся в квартиру, которую ему снял сын на время изоляции.

"По дороге мужчине стало плохо, он начал задыхаться, упал и скончался до прибытия скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту СК Петербурга начал проверку. Официальным комментарием по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.