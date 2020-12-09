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СК начал проверку по факту смерти петербуржца, вылечившегося от COVID

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в Красносельском районе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по городу.

"Днем 8 декабря у одного из домов по улице Доблести обнаружено тело 65-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти.

Ранее в среду информированный источник сообщал "Интерфаксу", что мужчина, тело которого обнаружили на улице Доблести, умер по дороге из 15-й городской больницы, откуда выписался после лечения от коронавируса.

СКР Петербург Коронавирус

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