Дума одобрила в I чтении запрет финансирования митингов из-за рубежа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете иностранного финансирования массовых акций и введении обязательной отчетности для их организаторов об источниках финансирования.

Проект закона (№ 1057230-7) предлагает обязать организаторов публичных мероприятий отчитываться об источниках их финансирования.

Все деньги на организацию акции должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке, при этом жертвователи должны указывать свои личные данные, предусматривает проект закона.

Использование для организации публичных мероприятий иных банковских счетов и наличных не допускается.

Кроме того, согласно законопроекту, для организации и проведения публичного мероприятия запрещается получение денег и имущества от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, граждан России моложе 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег.

Документ был внесен в Госдуму 17 ноября первым зампредом думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным.

Представители парламентской оппозиции - фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - высказались против законопроекта.