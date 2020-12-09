Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Дума одобрила в I чтении запрет финансирования митингов из-за рубежа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете иностранного финансирования массовых акций и введении обязательной отчетности для их организаторов об источниках финансирования.

Проект закона (№ 1057230-7) предлагает обязать организаторов публичных мероприятий отчитываться об источниках их финансирования.

Все деньги на организацию акции должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке, при этом жертвователи должны указывать свои личные данные, предусматривает проект закона.

Использование для организации публичных мероприятий иных банковских счетов и наличных не допускается.

Кроме того, согласно законопроекту, для организации и проведения публичного мероприятия запрещается получение денег и имущества от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, граждан России моложе 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег.

Документ был внесен в Госдуму 17 ноября первым зампредом думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным.

Представители парламентской оппозиции - фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - высказались против законопроекта.

Госдума Дмитрий Вяткин

Новости

Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму

Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму

Транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь
Убийство Бориса Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

На пресс-конференцию Путина аккредитовали вдвое меньше журналистов, чем в 2019 году

Пандемия коронавируса

С 14 декабря в Москве смогут привиться работники МФЦ, культуры и торговли

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии
Пандемия коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');