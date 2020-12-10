Почти 40% россиян ждут от властей мер по укреплению рубля

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Больше трети граждан РФ (38%) полагают, что российские власти должны способствовать повышению курса рубля, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

В свою очередь, 30% россиян уверены, что властям следовало действовать в направлении удержания курса национальной валюты в неизменном состоянии. При этом политику на понижение курса рубля считают полезной 6% сограждан.

По данным ФОМ, каждый второй россиянин считает, что для экономики РФ полезен рост курса рубля, почти каждый пятый (19%), напротив, считает полезным снижение курса национальной валюты.

Что касается ожиданий россиян по курсу рубля, то его роста ждут 22% россиян, почти столько же сограждан (23%) ожидают сохранения курса на нынешнем уровне, а каждый третий (34%) ждет снижения курса национальной валюты.

Всероссийский опрос был проведён 13-15 ноября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.