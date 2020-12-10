Лошадь откусила мужчине часть носа в центре Петербурга

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Петербуржец лишился части носа после попытки поцеловать лошадь, встретившуюся ему ночью в центре города, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Ночью нетрезвый 25-летний мужчина встретил на улице Белинского женщину на коне. По словам собеседника агентства, мужчина загорелся идеей поцеловать лошадь. Наездница в свою очередь предупредила его, что животное может укусить.

"Молодой человек все же решил рискнуть и прогадал: откушена часть носа", - рассказал источник, отметив, что мужчина легко отделался.

"Полез бы с тыла, были бы травмы посерьезнее: например, открытая черепно-мозговая травма или ушиб головного мозга", - пояснил собеседник агентства.