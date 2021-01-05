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Мигранты устроили в Петербурге массовую драку из-за ДТП

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали восемь участников группового конфликта в Невском районе города, среди которых трое приезжих из Узбекистана; ещё один человек – в больнице с ножевыми ранениями.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел около часа ночи во вторник на улице Караваевской. Оперативно прибывшие на место патрульные полицейские задержали восемь предполагаемых участников драки, среди которых 33-летняя женщина. Трое задержанных – граждане Узбекистана с истекшей временной регистрацией в России, остальные – жители Ленинградской, Пензенской, Воронежской областей и Великого Новгорода со среднеазиатским происхождением. Девятый участник потасовки, гражданин Узбекистана, был госпитализирован с ножевыми ранениями.

По данным полиции, конфликт произошел из-за ДТП.

В отношении всех задержанных составлены протоколы за мелкое хулиганство. Трое будут привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в РФ, добавил источник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербург Узбекистан

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