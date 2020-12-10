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В РФ в декабре впервые за год зафиксировали рост энергопотребления

Это произошло из-за морозов, заявили в Минэнерго России

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Декабрь стал первым месяцем в 2020 году, когда Минэнерго РФ фиксирует рост энергопотребления, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак.

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"Очень сильно погода влияет. Вот сейчас похолодало, у нас сейчас по сравнению с прошлым декабрем пошел плюс. Первый месяц, где у нас плюс пошел, выше потребление, чем в прошлом году. В прошлом году декабрь был очень теплый", - рассказал Грабчак.

Помимо погоды положительное влияние на динамику показателя в следующем году окажет соглашение об увеличении добычи в рамках сделки ОПЕК+, отметил чиновник.

"Прогнозируем более холодную зиму в целом по России", - сказал Грабчак о перспективах потребления в 2021 г., не став давать точные прогнозы.

В четверг в интервью "Россия 24" (ВГТРК) министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что по итогам 2020 г. ожидается снижение энергопотребления в РФ на 2,7%.

Минэнерго РФ Евгений Грабчак

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