Путин допустил помилование осужденного без признания им своей вины

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил исключение из механизма помилования необходимое условие в виде признания вины осужденным.

"Помилование подразумевает, что человек осужден, иначе как миловать, признает он вину или не признает? Да, действительно, практика, я просто сейчас не помню, но, по-моему, в законе это есть, что человек должен признать свою вину, иначе, если не признает, то как его миловать?" - сказал Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

На это член Совета Екатерина Винокурова напомнила президенту, что он помиловал без признания вины бизнесмена Михаила Ходорковского. Путин заметил, что косвенно в письме Ходорковский вину признал.

При этом президент подчеркнул, что считает возможным проработку вопроса об отмене этого условия для помилования. "Надо это проработать, я в принципе ничего против не имею. Надо просто посмотреть повнимательнее", - сказал глава государства.

Говоря о помиловании осужденных за преступления в сфере оборота наркотиков, Путин отметил, что это сложная и опасная тема. "Совсем даже не хочется туда забираться. Такая опасность для государства, для общества - незаконное распространение наркотиков и прекурсоров, такая колоссальная опасность для молодежи. Не знаю... Во многих странах смертная казнь предусмотрена за распространение наркотиков, а вы предлагаете здесь либерализовать. Не знаю", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что в целом выступает за либерализацию уголовного законодательства и согласен со многими тезисами, приведенными Винокуровой. "Но это такая тяжелая сфера, опасная, просто не знаю", - сказал он.