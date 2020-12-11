Путин оценил опасность для науки от борьбы СК с фальсификацией истории

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил вероятность, что после создания в Следственном комитете подразделения, в чьи задачи будет входить борьба с фальсификацией истории, следователи будут интерпретировать исторические события по-своему, но отметил, что это решение продиктовано благими намерениями.

В ходе заседания президентского Совета по правам человека в четверг к главе государства обратился один из его членов Николай Сванидзе. Он указал на принятое в сентябре решение создать в Следственном комитете структуру, которая должна бороться с фальсификацией истории.

В связи с этим Сванидзе выразил мнение, что "следователи, прокуроры и политики не должны курировать историков и историю".

"Это как раз и приводит к фальсификациям, дозированию информации", - пояснил правозащитник.

В свою очередь, президент заявил, что не понимает, о чем говорит собеседник и попросил его пояснить подробнее.

"Они создали департамент, который будет заниматься фальсификациями истории и наказаниями за эти фальсификации. Просто, на мой взгляд, это получается курирование со стороны прокуроров, курирование исторической науки. Это плохо кончится для исторической науки", - ответил Сванидзе.

"Да, понял. Здесь, понимаете, с одной стороны, сейчас коллеги говорили о том, что надо защищать наши интересы за границей, с другой стороны – есть такая опасность. Да, Вы правы, такая опасность, наверное, теоретически существует, что следственные органы будут как-то сами интерпретировать факты истории", - согласился глава государства.

"Да, я понимаю. Над этим надо подумать. Но вызвано это "благими" намерениями, как Вы догадываетесь, попытками обелить преступников, нацистов, их пособников. Вот чем это вызвано. Но угрозы, о которых Вы сказали, тоже, наверное, имеют место быть. Надо над этим подумать, согласен", - добавил он.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил о создании специального отдела по расследованию преступлений нацизма и противодействию его реабилитации и искажению исторической правды.