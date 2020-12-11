Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Путин оценил опасность для науки от борьбы СК с фальсификацией истории

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил вероятность, что после создания в Следственном комитете подразделения, в чьи задачи будет входить борьба с фальсификацией истории, следователи будут интерпретировать исторические события по-своему, но отметил, что это решение продиктовано благими намерениями.

В ходе заседания президентского Совета по правам человека в четверг к главе государства обратился один из его членов Николай Сванидзе. Он указал на принятое в сентябре решение создать в Следственном комитете структуру, которая должна бороться с фальсификацией истории.

В связи с этим Сванидзе выразил мнение, что "следователи, прокуроры и политики не должны курировать историков и историю".

"Это как раз и приводит к фальсификациям, дозированию информации", - пояснил правозащитник.

В свою очередь, президент заявил, что не понимает, о чем говорит собеседник и попросил его пояснить подробнее.

"Они создали департамент, который будет заниматься фальсификациями истории и наказаниями за эти фальсификации. Просто, на мой взгляд, это получается курирование со стороны прокуроров, курирование исторической науки. Это плохо кончится для исторической науки", - ответил Сванидзе.

"Да, понял. Здесь, понимаете, с одной стороны, сейчас коллеги говорили о том, что надо защищать наши интересы за границей, с другой стороны – есть такая опасность. Да, Вы правы, такая опасность, наверное, теоретически существует, что следственные органы будут как-то сами интерпретировать факты истории", - согласился глава государства.

"Да, я понимаю. Над этим надо подумать. Но вызвано это "благими" намерениями, как Вы догадываетесь, попытками обелить преступников, нацистов, их пособников. Вот чем это вызвано. Но угрозы, о которых Вы сказали, тоже, наверное, имеют место быть. Надо над этим подумать, согласен", - добавил он.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил о создании специального отдела по расследованию преступлений нацизма и противодействию его реабилитации и искажению исторической правды.

Владимир Путин Николай Сванидзе

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму

Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму

Транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь
Убийство Бориса Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

На пресс-конференцию Путина аккредитовали вдвое меньше журналистов, чем в 2019 году

Пандемия коронавируса

С 14 декабря в Москве смогут привиться работники МФЦ, культуры и торговли

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии
Пандемия коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');