Сванидзе заявил, что борьба со шпионами "по маниакальности напоминает 37-й год"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе считает попыткой надавить и помешать деятельности общественных организаций предложение о расширении списка иноагентов.

По его словам, "тренд понятен, мания преследования, борьба со шпионами, по маниакальности, а не по масштабам террора, напоминающая 37-й год".

"Множество организаций не смогут нормально существовать, функционировать, потому что помимо того, что у них на лбу будет написано – шпион и диверсант, именно так трактуется "иноагент", будет еще куча лишних проверок, документаций, писанины. Только этим нужно заниматься, каждый шаг свой мотивировать, объяснять. На всех частях тела писать, что ты иноагент – это очень утомительно", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, это "давление на кого угодно, всех, кто нелоялен, а отсутствие уточнений по многим возникающим вопросам – думаю, это не промах, а замысел – чем меньше уточнено, тем больше шансов для произвольного толкования".

Также у него возникли вопросы по поводу предложения об ограничении иностранного финансирования митингов: "Что это значит? Тут любая зацепка может быть, кто-то из участников получил деньги из-за рубежа, тетка перевела доллар из Молдавии, все, иноагент, и митинг запрещен".

Сванидзе считает, что предложение увольнять преподавателей, побуждающих к действиям, противоречащим Конституции, - "это лишний формальный запрет, который ничего не означает, ведь и раньше это не допускалось".

"Но, тем не менее, это создает еще одно пространство произвола, будут стучать на учителей коллеги, ученики, родители - а он допускал неконституционные призывы, все, увольняем от греха. Это усугубляет атмосферу общей подозрительности, ухудшает атмосферу в обществе, создает систему запретов. Каждый законопроект, который предлагают, ведет к еще одному запрету, свобода как шагреневая кожа, уменьшается в размерах на наших глазах", - отметил он.

Предложение о кандидатах на выборах-иноагентах, по мнению Сванидзе, также может произвольно толковаться, "любое отношение к организации-иноагенту может трактоваться как то, что ты иноагент, если ты там работал, или имел рабочие контакты, или пользовался их услугами, или встречался с представителем организации, или говорил с ним".

В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что по данным предложениям "надо в деталях разбираться, когда будет документ - тогда и будем обсуждать".

Сопредседатель движения в защиту права избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц заявил "Интерфаксу", что таким образом "полным ходом идет антиконституционная подготовка к зачистке выборов в Госдуму от любых несогласованных с властью кандидатов и от независимых наблюдателей".

Он назвал нонсенсом предложение о кандидатах-иноагентах: российским законодательством и так запрещено иностранное финансирование в избирательные фонды.

"Голос" неоднократно вскрывал такое финансирование, в том числе у административных кандидатов и партий", - добавил Мельконьянц.

По его мнению, "если сенаторы хотят маркировать кандидатов на основе каких-то домыслов и внесудебных решений, то это будет нарушать равенство прав кандидатов". Мельконьянц добавил, что это предложение является антиконституционным.

"Другой вопрос, как эта маркировка, если ее примут, будет воспринята обществом - допускаю, что это может привести к обратному эффекту, когда за таких кандидатов будут активнее голосовать избиратели", - сказал Мельконьянц.

Сопредседатель движения заявил, что в России есть "печальный опыт ограничения прав ссылками на выдуманное или инспирированное провокаторами, связанными с властью, иностранное финансирование". Он добавил, что под угрозой срыва оказываются любые митинги, которые в правительстве считают опасными.

Председатель общественного движения "За права человека" Лев Пономарев заявил "Интерфаксу", что движение пока "выживает, мы ставим задачу в России собирать деньги, поступление этих денег постепенно увеличивается, слава Богу".

Во вторник комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета от вмешательства заявила об инициировании поправок для внесения в Госдуму.

Они предлагают: признать НКО-иноагентами общественные объединения, которые работают в России без регистрации, ведут политическую деятельность и получают финансирование из-за рубежа; ограничить иностранное финансирование публичных мероприятий, митингов; создать возможность признания иноагентами физлиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа; ввести в избирательное законодательство понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента".

Также предлагается создать возможность увольнения педагогов, если те будут использовать работу для разжигания розни или для побуждения к действиям, противоречащим Конституции.