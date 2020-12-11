Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности отмены уголовного преследования за единичный случай призыва к экстремистской деятельности, однако заявил, что окончательного мнения по этому вопросу пока не сформировал.

Предложение о внесении поправок в законодательство с тем, чтобы первый призыв к экстремизму перевести в разряд правонарушений административного характера, прозвучало в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ), который президент провел накануне, 10 декабря. При этом при повторных призывах уголовную ответственность за них было предложено оставить.

Часть встречи не транслировалась в четверг по телевизору и в пятницу ее стенограмму разместили на сайте Кремля.

"Может быть. Я не исключаю этого. Просто сейчас не могу вам сказать окончательно свое мнение по этому вопросу", - ответил на предложение Путин.

При этом он отметил опасность призывов к экстремистской деятельности. "Призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве - это очень вещь серьезная и очень опасная, я уже не говорю что все, что касается экстремизма, напрямую связанного с терроризмом", - сказал президент.

При этом он пообещал "внимательно посмотреть" на этот вопрос. "Я обещаю вам, что мы это сделаем. Во что это выльется, пока не знаю", - сказал Путин.