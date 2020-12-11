Дочь Кадырова возглавила департамент дошкольного образования Грозного
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Главой департамента дошкольного образования Грозного назначена Хадижат Кадырова, сообщил председатель комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов в своем инстаграме.
Речь идет о дочери главы республики Рамзана Кадырова.
Ранее сообщалось, что 1 сентября старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики.