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Жительницу Краснодара осудили на 9 лет за дачу взятки сотруднику ФСБ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Адыгее приговорил к девяти годам колонии общего режима жительницу Краснодара, признав ее виновной в даче взятки следователю ФСБ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Обвиняемая 1 марта 2019 года в автомобиле у торгового центра "Майкоп Молл" в Майкопе передала через посредника следователю УФСБ Адыгеи 2 млн рублей за изменение ее супругу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Отмечается, что передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента, посредник был задержан.

Адыгея Краснодар

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