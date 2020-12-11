В подмосковных отелях и кафе на Новый год потребуют тест на COVID-19

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Для заселения в подмосковные гостиницы в период с 28 декабря по 15 января потребуется предоставить результат ПЦР или ИФА-теста, следует из постановления губернатора Московской области.

Из него следует, что гости отелей будут допущены только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов, полученных не ранее чем за три календарных дня до заселения, либо ИФА-тесты, полученного не ранее чем за пять календарных дней до дня начала предоставления гостиничных услуг.

Также в документе отмечается, что в этот же период гостиницы обязаны проверять температуру гостей при размещении, а также при входе в отель и в своих кафе и ресторанах.

Кроме того, в Подмосковье с 31 декабря по 10 января будут действовать ограничения на посещение кафе и ресторанов: посетителей будут пускать только при наличии результатов теста на коронавирус. Результаты теста должны быть получены не ранее чем за 3 дня до посещения. Также посетители могут предоставить результаты ИФА-тестирования, полученные не ранее чем за пять дней до посещения.

Ограничения не распространяются на мероприятия, на которые предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места.