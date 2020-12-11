Для корпоративов в Подмосковье понадобится пройти тест на коронавирус

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Для корпоративов и мероприятий в ресторанах и кафе Московской области нужно будет предъявить тест на коронавирус, сообщили в администрации Московской области.

Тест нужно будет предъявить с 31 декабря по 10 января для посещения корпоративов. Если заведение работает в обычном режиме, тест не понадобится, и вход для посетителей будет свободным.

Ранее сообщалось, что пускать в заведения общепита будут только при наличии результатов ПЦР-тестирования. Результаты теста должны быть получены не ранее чем за 3 дня до посещения. Также посетители могут предоставить результаты ИФА-тестирования, полученные не ранее чем за пять дней до посещения.

Подмосковные гостиницы во время новогодних праздников не имеют права принимать постояльцев без теста на коронавирус.