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Подмосковные рестораторы не ждут больших потерь из-за требований теста

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Введенная правительством Московской области мера, которая позволяет проводить новогодние корпоративы в заведениях общепита только после предъявления теста на коронавирус, является исполнимой и не приведет к серьезным потерям выручки ресторанов.

Об этом заявил "Интерфаксу" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

В РоссииДля корпоративов в Подмосковье понадобится пройти тест на коронавирусЧитать подробнее

"Потери понесут заведения, которые акцентируются именно на проведении подобных мероприятий, то есть это, в основном, повлияет на работу банкетных залов, и не более того. Обычные рестораны и кафе не так часто закрываются на спецобслуживание", - отмечает Миронов.

Он заявил, что у банкетных залов Подмосковья также не будет значительных потерь выручки, потому что в период с 1 по 6 января новогодние корпоративы обычно не проводятся, а с 6 по 10 января они проходят, но это – незначительное количество.

Представитель отрасли сообщает, что введение в Москве подобных ограничительных мер не обсуждалось.

"Для Москвы основная проблема для проведения мероприятий – закрытие ресторанов в 23:00. Из-за этого корпоративов в декабре будет значительно меньше, потому что люди не готовы в 23:00 расходиться, и корпоративы будут проходить в офисах, лофтах, люди просто уйдут из ресторанов на это время", - заявил он.

Ранее в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщили, что с 31 декабря по 10 января тест на коронавирус в ресторанах и кафе Подмосковья в новогодние праздники нужно будет предъявлять при проведении корпоративов и мероприятий. В остальных случаях заведения будут работать в прежнем режиме, вход для посетителей будет свободным.

Московская область Подмосковье

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