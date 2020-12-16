Общепиту Кузбасса разрешили работать дольше и проводить корпоративы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Кузбасса решили с 16 декабря по 2 января смягчить ограничения, введенные для кафе и ресторанов, в частности, разрешить им проводить банкеты и корпоративы. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Общепиту разрешили в этот период работать до часу ночи, и в новогоднюю ночь - до трех часов ночи. Ранее кафе и рестораны должны были закрыться в полночь.

"Также на этот период разрешается проведение банкетов и корпоративов, но в помещении должно находиться не более 50 человек. При этом также должен соблюдаться норматив — 1 посетитель на 4 кв. м площади ресторана", - говорится в пресс-релизе.

Ограничения по графику смягчили после совещания губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с чиновниками регионального Минздрава, Роспотребнадзора, правительства и бизнесменами.

"Решение принято с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Также в регионе заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников", - заявил через пресс-службу Цивилев.