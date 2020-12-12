В РПЦ сочли добрачные связи причиной непрочного брака

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви высказали мнение, что добрачные связи приводят к тому, что молодые люди в дальнейшем не смогут создавать долгосрочные союзы. Об этом заявил митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, в церкви существуют строгие правила в отношении супружеской верности и добрачных отношений из-за того, что пожив вместе и расставшись, молодые люди получают опыт не только сексуальных отношений, но и отказа от них.

"И когда такие люди вступают в брак, это чревато тем, что и их следующий союз может распасться", - сказал он.

Архиерей добавил, что церковь потому не благословляет добрачные отношения, что они не несут за собой "никаких обязательств".