Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 12.12В России 2 625 848+28 137В мире 71 081 574+1 489 020

В РПЦ сочли добрачные связи причиной непрочного брака

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви высказали мнение, что добрачные связи приводят к тому, что молодые люди в дальнейшем не смогут создавать долгосрочные союзы. Об этом заявил митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, в церкви существуют строгие правила в отношении супружеской верности и добрачных отношений из-за того, что пожив вместе и расставшись, молодые люди получают опыт не только сексуальных отношений, но и отказа от них.

"И когда такие люди вступают в брак, это чревато тем, что и их следующий союз может распасться", - сказал он.

Архиерей добавил, что церковь потому не благословляет добрачные отношения, что они не несут за собой "никаких обязательств".

РПЦ митрополит Иларион

Новости

Подлодка Тихоокеанского флота выполнила учебный пуск ракет "Булава"

Умершие знаменитости

Скончался Валентин Гафт

Скончался Валентин Гафт
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. случаев коронавируса

Итальянскому волонтеру из Красноярска дали гражданство РФ после обращения к Путину

Что случилось этой ночью: суббота, 12 декабря

Россия планирует искать полезные ископаемые на Луне

Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось из-за коронавируса

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Экс-руководители одного из московских банков осуждены за хищение

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения по сдерживанию цен

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения по сдерживанию цен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');