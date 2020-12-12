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Двое москвичей похитили свыше 122 млн руб. со счетов клиентов банка

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка в разных регионах РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как она рассказала журналистам в субботу, подозреваемые были задержаны сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска, коллегами из главных управлений МВД России по Красноярскому краю, городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФСБ России.

По данным полиции, фигуранты дела изготавливали поддельные документы, удостоверяющие личность граждан РФ, и предъявляли их в офисах сотовой связи с целью перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших.

Волк отметила, что после получения доступа к личным кабинетам в мобильном банке подозреваемые переводили деньги потерпевших на подконтрольные счета.

Следственными подразделениями территориальных органов внутренних дел Москвы, Петербурга и Красноярского края возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража).

"На сегодняшний день установлены трое потерпевших, - сообщила представитель МВД. - Причиненный им ущерб превысил 122 млн рублей".

Волк заявила, что установить и своевременно задержать подозреваемых в преступлении удалось также благодаря аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО "Сбербанк".

По ее словам, полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

"В отношении задержанных, двоих жителей столицы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению возможных соучастников и всех фактов противоправной деятельности подозреваемых.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, одним из потерпевших по делу о хищении средств является бизнесмен и экс-депутат красноярского Заксобрания Анатолий Быков, арестованный по подозрению в организации в 2005 году заказного убийства руководителя красноярский фирмы по переработке промотходов.

В конце сентября в СМИ появилась информация, что со счета Быкова за время его нахождения в СИЗО-1 в Красноярске пропало более миллиона рублей.

По словам адвоката Быкова Алексея Прохорова, заявление о краже было подано в Главное управление МВД России по Красноярскому краю.

МВД ФСБ Москва Петербург Красноярский край Сбербанк Анатолий Быков

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