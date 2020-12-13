На митинге в Южно-Сахалинске выразили недоверие областной власти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Согласованный двухчасовой митинг прошел в воскресенье в Южно-Сахалинске на площади Победы.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на него собрались жители из разных районов Сахалина, митинг прошел без происшествий.

Его организаторы - инициативная группа ООО "Сахалинская механизированная колонна N68" (СМК-68), которое было генподрядчиком по строительству пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска и в настоящее время - после расторжения контракта - оказалось на грани банкротства. Выступавшие на митинге представители компании отметили, что СМК-68 - старейшее предприятие региона с 57-летней историей, стратегически важное, так как именно оно, помимо строительства различных объектов, занимается устранением аварий на линиях электропередачи во время циклонов.

Участники митинга поддержали сотрудников СМК-68, а также выдвинули ряд требований, касающихся социально-экономической сферы и экологии.

Кроме того, на митинге собирали подписи под обращением к руководству страны с выражением недоверия губернатору и правительству области.

По словам организаторов, сбор подписей продолжится в течение недели. На данный момент, как заявляют организаторы, собрано порядка двух тысяч подписей.

Авторы обращения призывают сократить бюрократический аппарат в регионе, прекратить высотную застройку в густонаселенных микрорайонах Южно-Сахалинска, поддержать местных товаропроизводителей и строителей, запретить строительство жилых кварталов без социальной инфраструктуры, ускорить газификацию области и прекратить вырубку леса.

Санкционированный митинг в поддержку СМК-68 также состоялся в воскресенье в городе Оха на севере Сахалина, одиночные пикеты прошли в нескольких районах региона.