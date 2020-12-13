Уголовное дело возбуждено после ЧП на месторождении в НАО

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на нефтяном месторождении имени Требса (принадлежит ООО "Башнефть - Полюс") в Ненецком автономном округе (НАО),сообщает в воскресенье пресс-служба СК РФ.

Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В результате произошедшего один человек погиб и трое пострадали.

В сообщении СКР отмечается, что при стравливании давления затрубного пространства "произошел хлопок и разгерметизация нефтегазовой смеси".

Скважина заглушена, нефтеразлива нет, добавили в ведомстве.