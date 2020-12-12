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Пострадавшие при ЧП на нефтяном месторождении в НАО госпитализированы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Трех пострадавших при разгерметизация шланга под высоким давлением на нефтяном месторождении имени Требса (принадлежит ООО "Башнефть - Полюс") в Ненецком автономном округе (НАО) доставили в больницу, сообщил в инстаграме губернатор региона Юрий Бездудный.

По его словам, для помощи пострадавшим власти НАО направили санавиацию и трех медиков.

Бездудный уточнил, что ЧП произошло на скважине, где велись ремонтные работы. Выбросов нефти не зафиксировано.

Как сообщалось, в субботу вечером один человек погиб и трое пострадали в результате разгерметизации рукава высокого давления на нефтяном месторождении имени Требса в НАО. Работники месторождения устраняют последствия аварии своими силами.

НАО

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