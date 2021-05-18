Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Политолог Николай Платошкин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Гагаринском суде Москвы гособвинитель запросил шесть лет колонии общего режима для политолога-коммуниста Николая Платошкина по делу о пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Приговор Платошкину начнут оглашать 19 мая в 13:00.

Уголовное дело на политика завели в начале июня 2020 года. С тех пор он находится под домашним арестом. Других фигурантов в деле нет.

Ему вменяют ч. 1.1 ст. 212 УК (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Платошкину 55 лет. Он окончил МГИМО, работал в МИД и диппредставительствах. Сейчас он политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

В сентябре 2019 года он выдвигался от КПРФ на довыборы в Госдуму в Хабаровском крае и занял второе место с 24,69% голосов.