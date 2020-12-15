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Учительницу, бившую детей линейкой, отправили на обязательные работы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Котласе мировой суд назначил 200 часов обязательных работ учительнице младших классов, признав ее виновной в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщила прокуратура Архангельской области. Ей также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение полутора лет.

Суд установил, что она кричала на детей, делала им унизительные замечания, вырывала листы из их тетрадей, запрещала выходить в туалет, наносила удары руками и линейкой по телу учеников.

Суд признал ее в иновной по статье 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением с ними).

Котлас Архангельская область Прокуратура

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