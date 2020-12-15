Госдума продлила скидку в 30% при оплате пошлин через портал госуслуг

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые продлевают до 1 января 2023 года скидку в размере 30% при уплате гражданами пошлин через портал государственных услуг.

Поправки были внесены в законопроект N1062398-7.

Норма о применении коэффициента 0,7 к размеру государственной полшины в случае подачи заявления с использованием единого портала государственных услуг была введена в 2014 году. Предполагалось, что она не будет применяться с 1 января 2021 года.