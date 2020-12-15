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Полиция помогла цыганке узнать возраст и получить паспорт, чтобы отдать ее под суд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские и эксперты в Иркутской области помогли обвиняемой в мошенничестве цыганке получить паспорт и узнать подробности своего рождения, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Отсутствие основных документов, удостоверяющих личность, создавало препятствия не только для реализации ее социальных гарантий, но и для уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Молодая женщина была задержана в Иркутске в ноябре 2019 года по подозрению в мошенничестве. В пресс-службе областного главка МВД "Интерфаксу" уточнили, что она, по версии следствия, под предлогом снятия порчи похитила у пенсионерки 33 тыс. рублей.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая не знает, сколько ей лет, так как у нее никогда не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта. Девушка предполагала, что родилась в период с 1993 по 1999 год. По ее словам, она появилась на свет в цыганской семье вне медучреждения в городе Барабинск Новосибирской области. Как долго она жила там, женщина не знала, так как никогда не ходила в школу и не умела считать.

Чтобы разобраться в ситуации, была назначена комиссионная судебная медицинская экспертиза. Эксперты на основании результатов медобследований - выводов стоматолога и рентгеновских снимки скелета - определили, что что девушка родилась в мае 1999 года.

На основании полученного заключения через суд был установлен факт и место рождения обвиняемой, а также место ее постоянного проживания в РФ. Позже ей оформили удостоверяющие личность документы.

Сейчас уголовное дело гадалки направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иркутская область

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