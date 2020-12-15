Жительницу Урала обвинили в убийстве 4-летней дочери молотком

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Свердловской области предъявили 35-летней жительнице Кировграда обвинение в убийстве четырехлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления ведомства во вторник.

По версии следствия, утром 16 октября текущего года женщина несколько раз ударила молотком по голове спящей дочери. От полученных травм ребенок скончался.

Отмечается, что экспертиза признала женщину невменяемой.

Дело квалифицировано по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).

В сообщении руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых отмечается, что семья ранее ни на каком учете не состояла.