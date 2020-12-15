Кадыров заявил о ликвидации боевика в Чечне

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении участника незаконных формирований в Ачхой-Мартановском районе республики.

"Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, пособников или других участников бандподполья с убитым не было. Ограничения в связи с проведением спецоперации не вводились, добавил Кадыров.

К своему сообщению Кадыров прикрепил фотографию из базы данных правоохранительных органов республики.

Согласно этим данным, ликвидированный боевик - уроженец республики 1988 года рождения. Находился в розыске с 2012 года за участие в незаконном вооруженном формировании.

Издание "Кавказский узел" писало со ссылкой на источники о ликвидации Байдулаева еще 12 октября. Официально имена убитых не назывались. Тогда собеседники издания сообщали, что Байдулаев в 2016-2020 годах участвовал в боевых действиях в Сирии, но вернулся в Россию в 2020 году.