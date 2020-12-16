Володин рассказал о сэкономленном Госдумой миллиарде рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В 2020 году Госдума сэкономила около 1,3 млрд рублей в том числе за счет сокращения зарубежных поездок депутатов во время пандемии COVID-19, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"До конца года у нас общая экономия составит почти миллиард триста миллионов рублей. В этой сумме, в том числе, средства, сэкономленные за счет сокращения поездок за рубеж", - сказал Володин в интервью "Российской газете".

Спикер добавил, что Госдума уже перечислила 712,8 млн рублей из сэкономленных средств в Резервный фонд правительства.

Экономия нижней палаты парламента за 2019 год составила 394 млн рублей, ранее сообщала "Интерфаксу" глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. В 2018 году, по словам Володина, Дума сэкономила 500 млн рублей, 706 млн рублей было возвращено в государственный бюджет по итогам 2017 года.