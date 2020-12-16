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Смольный сообщил, что не продлевал зимние каникулы для школьников

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по образованию в Петербурге опроверг информацию о продлении зимних каникул в школах.

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"В социальных сетях распространилась недостоверная информация о якобы принятом решении о продлении в Санкт-Петербурге зимних каникул. Комитет по образованию напоминает, что зимние каникулы начнутся 28 декабря и закончатся 10 января. Занятия в петербургских школах возобновятся после окончания каникул - 11 января", - сообщила в среду пресс-служба комитета.

Неделю назад петербургский губернатор Александр Беглов сообщал, что город рассматривает возможность продления зимних каникул для школьников 5-11 классов, а также переход на полностью дистанционное обучение.

7 декабря Беглов говорил, что Петербург близок к полному локдауну.

Петербург коронавирус

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