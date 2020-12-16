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Тела трех человек обнаружили в многоквартирном доме под Брянском

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после обнаружения трех тел в квартире одного из домов в городе Новозыбков Брянской области.

Как сообщает СУ СКР по региону, трупы обнаружены без видимых телесных повреждений. В СУ СКР не сообщили пол и возраст жертв, а также вероятную причину смерти.

На месте происшествия работали специалисты газовой службы и противопожарной службы МЧС России. Вместо со следователями они осмотрели квартиру и изъяли необходимые образцы для проведения судебных экспертиз.

Уголовное дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Брянская область

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