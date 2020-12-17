На жительницу Свердловской области завели дело за истязание подростка

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело об истязании 16-летней девушки приемной матерью в поселке Павда, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ранее анонимные телеграм-каналы сообщили, что приемная мать в свердловском поселке Павда, якобы, издевается над шестью детьми. О происходящем рассказала 16-летняя девушка, которая сбежала из семьи и сейчас находится в реабилитационном центре. По ее словам, они спали на полу, мать не кормила их по несколько дней, избивала, заставляла членов семьи плевать в лицо за провинности.

Следователи сейчас выясняют, были ли совершены какие-либо действия в отношении других членов семьи.

Дело квалифицировано по статье "истязание несовершеннолетней".

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области в свою очередь отмечает, что организовала проверку по обращению о ненадлежащей заботе жительницы поселка Павда о шестерых приемных детях. Также надзорное ведомство оценит работу органов системы профилактики и опеки с данной семьей.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил "Интерфаксу", что также разбирается в данной истории. Мороков подчеркнул, что пока факты издевательств в семье, информация о которых появилась в соцсети, не подтверждаются.